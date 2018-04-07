Kenan Başaran: Beşiktaş'ı 3 puandan ötesi kesmez

Beşiktaş’ta bugün kilit oyuncu Medel olacak. Atiba-Oğuzhan-Tolgay’ın olmadığı orta alanda Medel’in ortaya koyacağı oyun belirleyici olacak. Maçın kaderini de iki takımın orta alanı belirleyecek. Orta sahanın efendisi olan galibiyete yakın olur.

Necip, bir görev adamı olarak yine en içten şekilde oynayacak ve sınırlarını her zamanki gibi zorlayacak. Ayrıca ara sıra çok ince toplar da atar ama çok kimse buna fazla dikkat etmez…

Bugün Beşiktaş’ın ilk 11’ine bakınca cezalı oyuncuların yokluğu çok belli olmazmış gibi görünüyor. Evet, 11 eksiklere rağmen fena değil ama asıl bakmamız gereken yer yedek kulübesi. Eksiklerin can yakıcılığı o zaman ortaya çıkıyor.

Kadro derinliği bu maç için düşük. Haliyle Güneş, bu sezonun en zayıf hamle oyuncularına sahip bugün.

Beşiktaş kulübesinde bana en çok heyecan veren isim Gökhan Töre… Bugün şans bulursan nasıl döneceğini çok merak ediyorum. İyi bir Töre kalan haftalarda takımın vitesini yükseltir…

Maçın bir de psikolojik yanları var.. Tamer Tuna eski yuvasında ilk kez rakip olarak sahaya çıkacak. Keza Demba Ba… Özellikle Ba, hafta boyunca Fikret Orman’ın açıklamaları nedeniyle yapılan spekülasyonlarlara cevap vermek için ekstra bir motivasyona sahip olabilir.

Fikret Orman, “Ba şu an Göztepe’nin oyuncusu yorum yapmak doğru olmaz” dese bile daha sonra onu gelecek sezon takımda görme arzusunu bir şekilde ortaya koyması ne olursa olsun yanlış.

Lakin aynı hafta içinde Malatya’nın hocası Erol Bulut, karşı karşıya geleceği eski takımı Başakşehir’i ligin ‘muhtemel şampiyonu’ ilan etti. Orman’ın Ba açıklaması ne kadar yersizse Bulut’unki de o kadar yersizdi ancak Orman ölçüsünde eleştirilmedi.

Teknik , taktik veya psikolojik.. Bütün bu etmenler ne olursa olsun şu gerçek değişmiyor: Beşiktaş’ın 1 puan dahi kaybetme lüksü kalmadığı için bugün 3 puandan ötesi kesmez. Bu sezonun büyük bölümünü hep yarışa devam mı tamam mı modunda oynadı Beşiktaş. Başakşehir’i yenseydi zirveyi ele geçirmesi bir iki hafta sürmezdi. Ama şu an öncelikle kazanıp beklemek zorunda.