Kenan Sofuoğlu'nun "muhteşem üçlüsü"

Eski şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, beraberindeki milli sporcularla AA muhabirinin sorularını yanıtlayıp, geleceğe yönelik düşüncülerini paylaştı.

Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'den umutlu olduğunu aktaran Sofuoğlu, "Hedefim, bu çocukların yolunu açmak ve benden sonra daha iyi yerlere gelebilmelerini sağlayabilmek. Henüz yaşları çok genç. Üçü de birbirinden farklı başarılara imza attı. Üçünün başardıklarını, uzun kariyerimde ben başaramadım. Bu çocukların şu ana kadar yaptıkları, gelecek için bir öngörü oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Üç milli sporcuyu da ayrı ayrı değerlendiren Kenan Sofuoğlu, "Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda kürsüye çıkan ilk Türk unvanını kazandı. Genç yaşına rağmen dünyanın en büyük kategorilerinden birinde podyum gördü. Dünya şampiyonlarının önünde yarış tamamladı. Toprak'ın Superbike'da başardığını, ben kariyerimde başaramadım. Dünya Superbike Şampiyonası farklı bir kategori. Toprak orada bir tarih yazdı. Podyuma çıkmak öyle kolay değil. Onun yaptığı tarihe geçecek bir başarı. İki kez podyuma çıktı. 2019 yılında da burada yarış kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.



- Can ve Deniz'e övgü



Sofuoğlu, ikiz sporcular Can ve Deniz Öncü'ye övgülerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Can ve Deniz Öncü, Dünya Gençler Şampiyonası'nda, Redbull Rookies Cup'ta sezonu dünya birincisi ve ikincisi olarak tamamladı. Motosikletin en büyük alanı olan MotoGP'de, en çok gelecek vaat eden iki isim, bizim sporcularımız. MotoGP, motosikletin Şampiyonlar Ligi. Üç sporcumuz da çok yetenekli. Üçünün de yetenekleri farklı. Önlerinde çok uzun yıllar var. Can çok rahat. Bu özelliği onun başarıya ulaşmasında yardımcı oluyor. Deniz ise benim gibi çok hırslı ve aşırı çalışkan. Bazen bu dezavantaj da olabiliyor. Onu iyi kontrol etmesi lazım. Deniz'in MotoGP motoruna çok uygun bir tekniği var. Can ise her tarafa uyan bir tekniğe sahip. Deniz Öncü'nün MotoGP de şampiyonluk yaşayacak ilk Türk olacağını öngörüyorum."

Can ve Deniz Öncü'nün neden birlikte Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışamadıkları sorusuna Sofuoğlu, "İkisinin de Dünya Şampiyonası'na çıkmaya yaşları henüz yetmiyor. 16 yaşından gün almaları gerekiyor. Gençler Dünya Şampiyonası'nın şampiyonuna, yaşı tutmasa da, 'Dünya Moto3 Şampiyonası'na katılabilir.' diye vize veriliyor. Bu sayede Can, Dünya Şampiyonası'nın finaline İspanya'da katıldı. O yarışı da motosiklet tarihinin en büyük rekorunu kırarak birinci tamamladı. Çünkü ilk kez çıktığı bu profesyonel yarışta, 'Dünya Şampiyonası'nda yarış kazanan en genç pilot' unvanını kazandı. 2019 yılında da Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışacak. Deniz'in ise yaşını beklemesi gerekiyor. 2019 yılında motosikletin en büyük şampiyonalarında Türkiye'yi temsil eden sporcularımız olacak." yanıtını verdi.



- Toprak: "2019 yılı iyi olacak"



Dünya Superbike Şampiyonası'nda kürsüye çıkan ilk Türk olan Toprak Razgatlıoğlu, "2018 yılında podyum bile beklemiyordum. Allah iki podyum nasip etti." açıklamasında bulundu.

Superbike'da sezona iyi başlayamadığını belirten Toprak, "Çünkü kafamdaki hedeflerle yarış bitiremedim. Biz aynı pistte iki gün yarış yapıyoruz. İkinci yarışta podyum yaptım. İlk podyumumdu. Yarış bitince çok heyecanlandım. Arjantin'de de podyuma çıktım. Arjantin benim için referans oldu. Çünkü herkesin ilk kez çıktığı bir pistti. Ben o pistteki ilk antrenmanlarda, ilk üçte yer aldım. 2019 iyi olacak. Gelecek seneyle alakalı daha çok stresim var. Takımım iyi. Amacım daha çok şey yapmak." şeklinde konuştu.



- Kardeşler arasında tatlı rekabet



Motosikletin ikizleri Can ve Deniz Öncü, en büyük rakip olarak birbirlerini gördüklerini açıkladı.

Moto3 Dünya Gençler Şampiyonası'nda yarışmanın büyük bir şans olduğunu dile getiren Can Öncü, "Bana şans verenlere teşekkür ederim. Güzel bir yarıştı. Fırsatı iyi değerlendirdim. Rekor kırdığımı bilmiyordum. Sonradan öğrendim ve çok mutlu oldum. İlk kutlayan Kenan ve Toprak ağabey oldu. Kardeşim sonradan kutladı." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeşi Deniz'in kendisinden 3 dakika daha büyük olduğunu aktaran Can, şu görüşlerini paylaştı: "Dayanışmamız devam edecek. Birbirimize desteğimiz sürecek. Deniz de gelecek yıl yarı sezondan sonra Moto3'e geçecek. Ben sezonun başında Moto3'te olacağım. Bizim başımızda Kenan ağabeyimiz var. Böyle birisinin başımızda olması bize gurur veriyor. Çünkü her şeyi daha önceden yaşadığı için içimiz daha rahat oluyor."

Kardeşiyle yaşadığı tatlı rekabeti gülerek anlatan Deniz Öncü ise, "Güzel bir sezon geçirdik. Sezon başı umduğum gibi olmadı. Sezona iyi başlayamadım. Sezon sonuna doğru düzeldim ve ilk iki içinde yer almaya başladım. Bu sezon 3 tane birinciliğim var. Birer tane ikincilik ve üçüncülüğüm var. Genel klasmanı ikinci bitirdim." şeklinde görüş belirtti.

Genel klasmanda birinciliği kardeşi Can'ın aldığını hatırlatan Deniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kesinlikle ilk 2 içinde yer almak çok farklı bir duygu. En büyük rakibim kardeşim. Aramızda tatlı bir rekabet var. Yarışın durumuna göre birbirimize yol veriyoruz. Kavga ediyoruz ve birbirimize kızıyoruz. Bunlar normal. 2019'da ben Moto3 gençlerde yarışacağım. Orada hedefim şampiyon olmak. Kardeşimi kıskanmam. Ben yapsam kendim için mutlu olurdum. O başardı ve onun için mutlu oldum."