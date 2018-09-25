Kenan Sofuoğlu’dan ikizlere tam destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriKenan Sofuoğlu’dan ikizlere tam destek
GeriMotor Sporları Kenan Sofuoğlu’dan ikizlere tam destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Motor Sporları
İHA
25.09.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Kenan Sofuoğlu’dan ikizlere tam destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan Sofuoğlu’dan ikizlere tam destek

MotoGP’nin alt yapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup’ta Can Öncü’nün şampiyonluğunun ardından ikiz kardeşi Deniz Öncü’nün de sezonu ikinci sırada tamamlaması motor sporları dünyasında büyük yankı uyandırdı

5 kez Dünya Supersport şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, öğrencileri Can ve ikizi Deniz Öncü hakkında övgü dolu sözler söyledi. Sofuoğlu “Bu başarı ülkemizden bir MotoGP şampiyonu çıkacağının sinyalini veriyor” dedi.Red Bull Rookies Cup’ta 2018 sezonunu Türk genç yetenekler zirvede tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Can Öncü’nün şampiyonluğunun ardından ikizi Deniz Öncü’nün de İspanya’daki iki yarışı kazanarak sezonu ikinci sırada tamamlaması motor sporları dünyasında büyük yankı uyandırdı.

2003 doğumlu Öncü kardeşleri 2011 yılında keşfeden 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Red Bull Rookies Cup’ta şampiyonluğa ulaşan Can Öncü’nün kimsenin başaramadığın başardığını ve her yarışta mutlaka podyum görerek rekor üstüne rekor kırdığını söyledi. Can ve Deniz Öncü’nün ileride mutlaka MotoGP’de yarışacaklarını da belirten Sofuoğlu, bu başarıların gelecekte Türkiye’den bir MotoGP şampiyonunun çıkacağının da sinyallerini verdiğini ifade etti.

Kenan Sofuoğlu “İkizler birbirinden yetenekli. Red Bull ile birlikte onlarla özel olarak ilgilenip önce Asya Kupası’na sonra da Red Bull Rookies Cup’a dahil ettik.

Can şampiyon oldu, Deniz de hemen ardından geldi ve sezonu ikinci sırada tamamladı. İkisi de önemli başarılar elde ettiler.” açıklamasını yaptı.

Red Bull Rookies Cup’ta gelen bu başarının Türk halkı tarafından farkına varılmadığını anlatan Sofuoğlu ilerleyen yıllarda bu sporcuların MotoGP’de yarıştıklarında farkına varılacağını dile getirdi ve tüm olanaklarıyla her zaman yanlarında olacağının sözünü verdi.

Red Bull Rookies Cup’ta büyük başarı elde eden genç yıldız sporcular aynı zamanda Küçükler Moto3 Dünya Şampiyonası’nda da Red Bull KTM Ajo takımı adına mücadele ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Aurelio bombası! Türkiye'ye geliyor...

Ünal Karaman takımına güveniyor

Büyük çılgınlık... Ne yaptın sen Babel!

Kadıköy'de Ersun Yanal sürprizi! Derbide...