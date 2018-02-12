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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları Kenan Sofuoğlu yeni sezona hazır
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Sıradaki Haber: Şampiyon Hamilton kaza yaptı

Motor Sporları
AA
12.02.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Kenan Sofuoğlu yeni sezona hazır

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Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, hazırlıklarını tamamladığı ve ilk ayağı Avustralya'da yapılacak Dünya Supersport Şampiyonası için gün sayıyor.

İspanya ve Portekiz'in ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kendi adını taşıyan pistteki çalışmalarını tamamlayarak, 24-25 Şubat'ta başlayacak yeni sezon yarışlarını bekleyen Kenan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kenan Sofuoğlu, geçen yıl sezon başında sakatlık geçirdiğini ve ilk üç yarışa katılamadığını anımsattı.

Yeni sezon için antrenmanlarını tamamladığını ve hazır bir şekilde Avustralya'ya gidecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kenan, şunları söyledi:
"Büyük bir sakatlık geçirmiştim, o sakatlığın sıkıntısını hâlâ yaşıyorum. Tedirgin olarak motor sürdüğümü söyleyebilirim. Buna rağmen tamamen iyileşmiş olarak yarışmak, fiziki olarak güçlü olmak en önemlisiydi. Biraz tedirginlik var ama onu da Avustralya'daki serbest antrenmanlarla atacağımı düşünüyorum. Sezona artık hazırız diyebilirim."

"Şampiyonluğu geri almanın mücadelesini vereceğim"

Milli motosikletçi Kenan, geçen sezon turnuvaya şampiyon olarak girdiğini fakat 2018'e bu unvanla başlayamayacağını ifade etti.
Önünde ulaşılması gereken bir hedefin olduğunu anlatan Kenan, şöyle devam etti:

"Yeni sezonda, sakatlıklarımdan ötürü kaybetmiş olduğum şampiyonluğu geri almanın mücadelesini vereceğim. Antrenmanlarımı yaptım. Şu andaki tek sıkıntım tedirginlik. Testlerde yaptığım derecelere bakıldığı zaman önceki yıllara göre biraz performans düşüklüğü yaşıyorum ama bu da tamamen kazanın vermiş olduğu etkiye bağlı."

Milli motosikletçi, daha önce de çok kaza yaptığını ancak geçen yılki kadar büyüğünü hiç yaşamadığına dikkati çekerek, "Tedirginliğimi sezon açıldığında yarışlara girdiğim anda motosikletin üzerinde kilometre yaptıkça atacağım ve eski performansımı yakalayacağım. Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Testlerde rakiplerimin dereceleri de iyiydi. Kolay olmayacak, bugüne kadar aldığımız şampiyonluklar da hep zorlu mücadelelerle olmuştu. Zorluk çekerek yarışmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu, kariyerinin 20. yılında şampiyonluğa ulaşmak istediğini de sözlerine ekledi.


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