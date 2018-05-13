Kenan Sofuoğlu yarışa katılmadan nokta koydu
Supersport Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan İmola'da son kez piste çıkıp kariyerini noktalayacağını açıklayan Kenan Sofuoğlu, yarışa katılmadı.
Sofuoğlu, ısınma turlarında kendisini test etti ama hazır olmadığını görünce yarıştan çekildi. Uzun süren sakatlığı nedeniyle aylardır motor kullanmadığını ve zorlandığını açıklayan Sofuoğlu, tribünleri selamlayarak 5 şampiyonluk yaşadığı kariyerini İtalya'da tamamladı. Sofuoğlu bundan sonra yeni sporcular yetiştirmek için çalışacak.
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