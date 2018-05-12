Kenan Sofuoğlu son kez pistte
Motorsiklet yarışçısı Kenan Sofuğlu, pazar günü jübile yapacak.
İtalya'nın İmola pistinde son kez motora binecek olan Sofuoğlu ile bir araya geldik.
Red Bull'un desteğiyle Kawasaki Puccetti Racing adına Supersport'ta yarışan Sofuoğlu, "5 şampiyonluk yaşadım. Zirvede bırakmak istedim. Yaşım da 34. Son 3-4 aydır bırakmayı planlıyordum. Ama bunun için yapılmış anlaşmaları çözüme kavuşturmam lazımdı. Cumhurbaşkanı da isteyince kararımı kesinleştirdim. Cumhurbaşkanı 'Ne zaman senin adını görsem medyada bir şey mi oldu diye tedirgin oluyorum' dedi bana. Artık sporcu yetiştireceğin" dedi.
Sofuoğlu jübile için de "Daha önce pek örneği yok. Son yarışımda belki bir kaç tur atıp bırakırım çünkü aylardır pistlerden uzağım. Kolay değil yarış bitirmek. Buradaki herkes aldığım karar ve jübile için bana saygı duyduğunu söyledi" dedi.
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