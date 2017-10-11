Fransa’da sıralama turları sırasında kaza geçirerek ağır yaralanan ve ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Dünya Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu Marmara Üniversitesin Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ayağa kalktı. Yürüteç yardımı ile yürümeye başlayan Kenan Sofuoğlu, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden yarış pistinde Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna ile birlikte incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Sofuoğlu “Öncelikle halime şükrediyorum. Bugün ayakta olabilmek çok güzel. İlk hastaneye geldiğimde doktorlar 8 hafta yatacak demişlerdi. Bir hafta sonra hastaneden çıktık. Hastaneden çıktığım ilk gün evime değil Cumayeri’nde piste geldim. Geldim gördüm çok güzel gelişmeler olmuş. Ağır bir yükün altına girdiğimiz bu projede destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hastanede kaldığım bir hafta boyunca hep bu pisti sordum. Pistin durumu ne alt yapı devam ediyor mu? Sabırsızla burayı görmek istiyordum. Geldim burayı inceledim. Sonra eve geçtim. Yapılan bu proje nesiller boyu anılacak, güzel bir yatırım” dedi.

Kenan Sofuoğlu pist hakkında da bilgiler almasının ardından ayrıldı.