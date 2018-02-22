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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Kenan Sipahi: Ufuk sarıca ile çalışmak...
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Sıradaki Haber: Göksenin Köksal: 2 maçı da kazanmak istiyoruz

Basketbol
dha
22.02.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Kenan Sipahi: Ufuk sarıca ile çalışmak...

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Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’na katılmak üzere eleme grubu maçları oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın genç isimlerinden Kenan Sipahi, çok önemli 2 deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Çünkü birbirinden farklı basketbol oynayan takımlar ile mücadele ediyorsunuz. O yüzden çok önemli bir organizasyon. Herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikide iki yaparak başladığı B Grubu’nda yarın İsveç ile Başkent Stockholm’deki Hovet Arena’da TSİ 21.00’de karşı karşıya gelecek. A Milliler ikinci maçını ise 26 Şubat’ta Letonya ile oynayacak.

Beşiktaş Sompo Japan’ın milli basketbolcusu Kenan Sipahi, Doğan Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Yeni sistemdeki deplasman maçlarının çok zor olduğunu ifade eden Kenan Sipahi, "Çünkü birbirinden farklı basketbol oynayan takımlar ile mücadele ediyorsunuz. O yüzden çok önemli bir organizasyon. Herkes elinden geleni yapıyor. Bizim de diğer takımların da eksikleri var. Ama çok önemli 2 deplasmana gideceğiz" dedi.

"UFUK SARICA İLE ÇALIŞMAK HEPİMİZ İÇİN AVANTAJ"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın herkes için önemli olduğunu kaydeden Sipahi, "Eskiden de oyunculuğunu biliyoruz. O’nun bize ne kadar çok şey öğretebileceğinin de farkındayız. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben kendisiyle daha çok vakit geçiriyorum, sistemini daha iyi biliyorum ve burada diğer arkadaşlarla paylaşıyorum. Zaten çok enerjik bir takımız ve genç oyunculardan kuruluyuz. Ufuk Sarıca ile çalışmak hepimiz için bir avantaj" diye konuştu.

"İYİ BASKETBOL OYNUYORUZ VE BUNU KUPA İLE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş Sompo Japan’ın bu sezon başından beri sakatlıklarla çok boğuştuğunu söyleyen Kenan Sipahi, şöyle konuştu:

"Bir türlü tam kadro oynayamadık. Tam yükselişe geçerken ya bir uzun sakatlandı, ya da biri Çin’e gitti. Sezon başında da ben sakattım, Ryan Boatright sakattı ve şu an az çok oturmuş durumda. Yeni oyuncumuz da geldi. Bu dönemde bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Mart ayında çok önemli Avrupa Kupası maçımız var, bunu geçmek istiyoruz. Hem geçen sene, hem de bu sene iyi basketbol oynuyoruz. Bunu bir kupa ile taçlandırmak istiyoruz."

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