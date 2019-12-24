Kenan Karaman'dan iyi haber geldi!

Uzun süredir hastalığı nedeniyle oynayamayan Fortuna Düsseldorf'un Türk futbolcusu Kenan Karaman'dan sağlığı hakkında paylaşım geldi.

Yakalandığı ağır zatürre nedeniyle tedavisi süren Kenan Karaman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi;

''Ağır zatürre hastalığımdan sonra çok şükür iyileşme yolundayım. Daha çok çalışıp en kısa zamanda tekrar takımla birlikte olmayı diliyorum.''

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