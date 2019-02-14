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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Kenan Karaman: "Lucescu'ya teşekkür ederim"

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Kenan Karaman: "Lucescu'ya teşekkür ederim"

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon sonu Hannover 96’dan Fortuna Düsseldorf’a transfer olan ve son maçlarda daha fazla forma şansı bulan Kenan Karaman, hafta sonu oynanan Fortuna Düsseldorf- VFB Stuttgart maçında takımının 1’inci golüne de imza attı.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Kenan Karaman, Ozan Kabak’ın da forma giydiği ve ligde zor günler geçiren VFB Stuttgart karşısında 34’üncü dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imzasını atan isim oldu. Evinde ağırladığı VFB Stuttgart’ı 3-0 ile geçmeyi başaran Fortuna Düsseldorf, düşme hattından uzaklaşmayı sürdürdü. Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman, antrenman sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Takımı Fortuna Düsseldorf’un Bundesliga’daki durumunu değerlendiren Kenan Karaman, "Son haftalarda takım olarak gayet iyi sonuçlar alıyoruz, bizim için çok avantajlı sonuçlar oldu. Aşağıdaki takımlarda kaybetti, İnşallah böyle devam eder. 13 maçımız daha var, ligde kalmak istiyoruz ve bunun içinde emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Çok iyi bir hoca ile çalışıyoruz, takımda arkadaşlık ortamı oldukça iyi. Düsseldorf gibi takımında ligde kalabilmesi için, böyle bir arkadaşlık ruhu önemli, bunu da sahaya iyi yansıtıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İLK GOLÜMÜ DOĞDUĞUM ŞEHRİN TAKIMINA ATTIM"

Takımı Fortuna Düsseldorf’un Ozan Kabak’ın da forma giydiği VFB Stuttgart’ı 3-0 gibi net sonuçla geçmesini ve Fortuna Düsseldorf forması ile ilk golünü VFB Stuttgart filelerine bırakmasıyla ilgili soru karşısında Kenan Karaman, "Evet, Ozan ile tanıştık. VFB Stuttgart, biraz sıkıntılı dönem geçiriyor. Ozan’ın adaptasyonu için bence zor bir dönem, inşallah ilerleyen dönemde Bundesliga’da adından daha çok söz ettirmeyi başarır. VFB Stuttgart maçı, bizim açımızdan çok önemliydi, seyircimizin önünde oynuyorduk. Takım, çok çok iyi bir performans sergiledi, takım arkadaşlarımı burada tebrik ediyorum. Üç puan Düsseldorf’ta kaldı ve bizim içinde çok avantajlı oldu. Stuttgart doğumluyum, benim için ayrı bir güzellik oldu. Fortuna Düsseldorf forması ile ligdeki ilk gölüm VFB Stuttgart’a denk geldi. İnşallah devamı gelir, bunun içinde çok çalışıyorum. Her hafta sonu en iyi performansı ortaya koymaya çalışıyorum. VFB Stuttgart karşısında iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, inşallah bu performansımı ilerleyen haftalarda da devam ettiririm" sözleriyle yanıtladı.

"LUCESCU’YA TEŞEKKÜR EDERİM"

A Milli Takım’da teknik direktör Mircea Lucescu’nun görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak da Karaman, "Öncelikle Lucescu hocamıza ve ekibine teşekkür etmek istiyorum, ilk kez onun döneminde ben A milli formayı giymiştim, onlar bana bu şansı verdi. Lucescu’ya bundan sonraki yaşamında, başarılar diliyorum. Milli takımı yeni bir dönem bekliyor. Gelecek yeni teknik heyet ile milli takımımız, inşallah başarılı bir dönem yakalar diye umuyorum" şeklinde konuştu.

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