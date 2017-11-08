Kenan Karaman kimdir kaç yaşındadır?

Kemal Karaman, futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Günaybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden TSG 1899 Hoffenheim II'nin 1.FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.