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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.10.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Kenan İskender vefatının dördüncü yılında anıldı

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Kenan İskender vefatının dördüncü yılında anıldı

Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Kenan İskender, vefatının dördüncü yılında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapan eski asbaşkanlardan Kenan İskender'in vefatının dördüncü yılında özlemle anıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan İskender'in 1942 yılında Trabzon'un Erdoğdu Mahallesi'nde dünyaya geldiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İlkokul eğitiminin ardından mobilyacılık sektöründe çalışmaya başladı. Trabzonspor'umuzun kurulduğu ilk yıllardan başlayarak bordo-mavinin en sadık taraftarlarından biri olan ve ikinci lig yıllarında hemen her deplasmana giden Kenan İskender, bu yıllarda dışarıdan bir yönetici gibi futbolcuların sorunları ve kulüp işleriyle de ilgilenmeye başlamıştı. Genç yaşlarından itibaren genel kaptanlık ve asbaşkanlık gibi çeşitli yöneticilik kademelerinde Trabzonspor'umuza hizmet eden divan kurulu üyelerimizden Kenan İskender, 2015 yılında 73 yaşında aramızdan ayrıldı."

İskender'in vefatının üzerinden dört yıl geçtiğinin anımsatıldığı açıklamada, "Trabzonspor camiasının 'Kenan abi'si, duayen ismi Kenan İskender'i, ölümünün dördüncü yılında rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, 6 Ekim 2006'da hayatını kaybeden kulübün eski genel sekreterlerinden Osman Zeki Erkuloğlu da saygıyla anılarak, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun." denildi.

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