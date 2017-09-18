Kenan Başaran'dan Beşiktaş değerlendirmesi

İşte Başaran'ın ilk yarı değerlendirmeleri:

1-İlk devre nasıl bir oyun oldu?

Ümraniye’de oynanan bir idman maçı gibi oldu. Beşiktaş A Takımı ile genç takımı arasında bir taktik idmanı gibiydi. Beşiktaş, bol bol pas trafiği yaptı. İstediği zaman atağa kalktı ve her atağında da pozisyon üretebildi. Tolgay-Quaresma-Caner-Cenk… Bu dörtlü mükemmel bir golün yaratıcıları oldu. Cenk gün be gün özgüvenini artırıyor ve bu da onu klas bir golcü yapıyor.

Süper Kupa’daki Konyaspor’dan eser yoktu ilk 45’te. Bunun birinci nedeni hafta içi oynadıkları Avrupa Ligi maçıydı. Geçen sezon da bu tempoyu kaldıramamışlardı. Elbet güçlerini biraz ikinci yarıya da saklamış olabilirler. İkinci ve belki daha da önemlisi sakat olan Traore ve kadro dışı olan Ali Çamdalı’nın yokluğu.

2-İlk defa ilk 11’de başlayan Medel nasıl bir görüntü çizdi?

Açıkçası kendisini çok zorlayan bir rakip yoktu ama yine de hata yapmama duygusuyla oynaması biraz tedirginlik hissi verdi bana.

Kayarak topu almayı çok seven bir oyuncu ama bunu son adam pozisyonunda yaparken dikkatli olması lazım. Bir pozisyonda az daha hata yapıyordu. Uyum için sanki biraz daha süreye ihtiyacı var.

3- Bu skor Beşiktaş’a yeter mi?



Futbolda küçük bir an fotoğrafı tamamen değiştirebilir. Karabük’te bunu gördük. Her şey Beşiktaş’ın istediği gibi giderken önce penaltı kaçtı sonra 10 kişi kaldı. Sonuçta kazandı ama kaybedebilirdi de Beşiktaş. İkinci devre illa ki Konyaspor daha fazla risk alıp öne çıkacak. Kötü bir sürpriz yaşamamak için Beşiktaş’ın ikinci golü bulması şart.