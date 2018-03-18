Kenan Başaran: İki taraf da stresli olacak
Yazarımız Kenan Başaran, Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Beşiktaş için Başakşehir maçı bir 'karar maçı'... Şampiyon olmayı gerçekten isteyip istemediğini bu akşam ortaya koyacak. Başakşehir'e karşı hep zorlanan Beşiktaş, 3 puan alırsa belki bi derbiden bile daha önemli bir galibiyet alacak. Kazanırsa kalan haftalar bir 'Galatasaray-Beşiktaş kapışması'na sahne olacak.
Alanya'da ağır bir yenilgi alan Başakşehir için de 'son koz' olacak bu maç. Abdullah Avcı, bildiği tüm teknik direktörlük numaralarını sergilemekten çekinmeyecek. Geriye düşerse fark yeme pahasına da olsa tüm hatlarıyla hücuma geçecek. İki taraf da stresli olacak. Tecrübe öne çıkacak. Beşiktaş geçen sezon burada 3-1 kaybettiğini unutmadan oynayacak. Emre'nin olmaması Beşiktaş lehine. Güneş'in kadrosunda bir sürpriz yok. Yüksek toplarda Tosic'in Adebayor'a karşı dikkatli olması gerekecek. Negredo ile başlanması öncelikle Talisca'nın gol atma şansını yükseltir.
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