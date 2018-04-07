Kenan Başaran: Gökhan Töre bir an önce girmeli
Yazarımız Kenan Başaran, Beşiktaş - Göztepe maçını ilk devresini değerlendirdi.
İlk devre Beşiktaş, orta alanda Oğuzhan-Atiba-Tolgay üçlüsünün yokluğunu hiç aramadı. Hatta Medel’in attığı golde bu üç oyuncundan hangisi olsa muhtemelen kaleye şut yerine yana bir pas yapacaktı.
Beşiktaş ilk devre sadece Quaresma’yı aradı çünkü onun yerindeki Lens yine yokları oynuyordu. Hollandalı hücumda atak geliştiren değil, atak öldüren bir kanat oyuncusu. Yaptığı en iyi işler savunmaya iki pozisyonda verdiği destekti. Beşiktaş, ilk devreyi bir nevi 10 kişiyle 2-0 önde kapattı. Güneş’in bir an önce ona verdiği süreyi kesip Töre’ye şans tanıması lazım.
İki taraf da topa neredeyse aynı oranda sahip oldu. İkisi de benzer bir oyun tarzıyla oynuyor. Göztepe çok açık bir futbol oynuyor. Haliyle daha çok gol yiyebileceği gibi gol de atabilir. Çünkü Göztepe her geldiğinde Beşiktaş savunması zorlanıyor.
İkinci devrenin senaryosunu atılacak maçın 3. Golü belirler. Bu golü Göztepe atarsa Beşiktaş için sıkıntılı bir devre olur. Yok eğer Beşiktaş atarsa da maç farka gider.
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