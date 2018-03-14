Kenan Başaran: Beşiktaş'ın aklı fikri Başakşehir'de
Yazarımız Kenen Başaran, Beşiktaş - Bayern Münih maçının kadro yapısını değerlendirdi...
Şenol Güneş, seçtiği kadroyla bu maçtan hiçbir beklentisi olmadığını resmen de ilan etti. Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek tercihleri oldukça sıradışı.
Beşiktaş’ın aklı da fikri de Başakşehir’de. Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek için Süper Lig’de şampiyonluk şart. Bu anlamda Güneş’in ligi öncelemesi anlaşılır. Ancak bu akşam da Bayern karşısında en azından galip gelerek, prestijli bir vedayı planlamalı veya haya etmeli
Beşiktaş’ın bugün galibiyeti hayal etmesini zorlaştıran en önemli neden stoperdeki eksiklikler. Medel’in yanında hava toplarına hakim bir isim olsa neyse ama bugün ona eşlik edecek olan Necip, mücadele açısından sorun olmasa da pozisyon alma ve sakin kalma konularında sıkıntı yaşayabilir. Necip, daha çok bir nevi uçaksavar gibi bir tarza sahip. Oyunu dinlendiren bir yapıya sahip değil.
Bayer Münih’in maça ne kadar asılıp asılmayacağı da maçın skorunu etkileyecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle