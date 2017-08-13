Kenan Başaran: Beşiktaş'ı değil ülke futbolunu da etkiler

1-Seyircisiz oynamak Beşiktaş'ı etkiler mi?

Sadece Beşiktaş'ı değil ülke futbolunu da etkiler. Süper Lig'in açılış haftasında 3 maç seyircisiz. Elektronik bilet uygulamasına rağmen (Süper Kupa'da uygulanmadığını biliyorum ve neden uygulanmadığını da eleştirdim) hala sıra dayağı mantığına göre herkesin cezalandırılması çok ilkel. Bugün maç için aylar öncesinden plan program yapan, uçak, otobüs ve tren bileti alan insanları cezalandırmaya kimsenin hakkı yok.

Madem bu oyunu televizyonun saatine göre kurguluyorsunuz o zaman bu oyunun taraftarsız çok kötü bir 'film' olduğunu da kabul edin.

Vodafone Park'ta oluşan ambiyans Beşiktaş'ın futbolunu hem güzelleştiriyor hem de takıma en az yüzde 30-40 katkı sağlıyor.

Beşiktaş ilk kez yeni evinde taraftarsız sahaya çıkacak. Adapte olmakta zorlanacaktır.

2-Nasıl bir maç bekliyorsunuz?

Seyircili olsaydı Beşiktaş'ın yüzde 80 maçı alacağını söylerdim. Ama şimdi şanslar eşit diyorum. Antalyaspor'un da çok etkili oyuncuları var. Eto'o, Maicon, Charles, El Kabir, Menez Beşiktaş'ı çok zorlayacak. Süper Kupa finalinde Fofana ve Traore'yi durdurayan Beşiktaş'ın bugün hücum gücü daha fazla ve çeşitli olan Antalya karşında işi zor. Rıza Çalımbay'ın da Beşiktaş'a karşı takımlarını çok iyi motive ettiğini de unutmayalım.

Ama seyircisiz de olsa eğer Beşiktaş bugün Antalya engeleni aşarsa hem 3 puan almış olacak hem de Süper Kupa sonrası oluşan 'Bizi engellemek istiyorlar' psikolojisini kıracaktır.

3-Kadrolara bakınca ne söylenebilir?

Kadrolara bakınca benim dikkatimi yedek kulübesi çekiyor. Beşiktaş bugün maçı kazanırsa oyuncu değişiklikleri sayesinde kazanır. Çünkü kulübesi Antalya'ya göre çok daha zengin. Oyunun kaderini değiştirecek çok oyuncu var.

Düşünün Quaresma çıksa Lens girecek, Tosun çıkarsa Negredo... Orta alanda da skor istenirse Tolgay girer, skor korunmak istenirse Necip... Genç Orkan Çınar bile iyi bir seçenek.

Hasılı Beşiktaş maçı yedek kulübesiyle kazanmaya daha çok yakın.