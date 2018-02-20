Kenan Başaran: Beşiktaş teslim olmaz!
Yazarımız Kenan BAŞARAN, Bayern Münih - Beşiktaş mücadelesin öncesinde değerlendirmede bulundu.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'inde bu sezon üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Evet favori Bayern ama bu demek değil Beşiktaş da peşinen teslim olacak. Grup maçlarınfaki çizgisinin gerisine düşmesin yeter.
-Beşiktaş asla savunma odaklı bir oyunla daha çıkmamalı.
-Maçın temposunun yükselmesine izin vermemeli.
-Topa ortak olmalı.
-Kanatları iyi kapatmalı.
-Ceza sahasını iyi parsellemeli.
-Rakibin duran toplarında kavisli ortalara Fabri çok dikkat etmeli. Topa çıkıp çıkmamakta kararlı olmalı.
Love tercihi elbette biraz kontra anlayışın benimsendiğini gösteriyor. En azından Bayern'in bir nebze de olsa gerisini kollamayı gerektirecek. Talisca bugün biraz fedakar davranıp takım savunmasına da yardım etmeli.
Pepe-Vida, ikilisi bu maç için kuruldu. O halde onlardan geçit vermemelerini beklemek hakkımız. Adriaono, Pepe, Quaresma, Babel, Medel, Vida... Bu isimler de uluslararası düzeyde olduklarını; yıldız olduklarını unutmamalı. Biz de unutmayalım.
Eşleşme olduğunda da bugün de Beşiktaş'tan umutluyum...
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