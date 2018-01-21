Kenan Başaran: Beşiktaş kendi tuzağına kendi düşüyor

1-Beşiktaş çok hızlı başladığı maçta geriye düştü. Önce yediği golü yorumlar mısınız?

Sivas’ta yediği golün bir benzerini yedi. Hücumda yine Quaresma’nın kaptırdığı top geldi gol oldu. Güncel futbol bir takıma gol atmanın en iyi yolu onu hücuma çıkarken yakalamaktır. Özellikle Gökhan Töre’li Beşiktaş rakiplerini bu şekilde çok cezalandırmıştı. Ama şimdi aynı tuzaklara kendisi düşüyor.

2-Talisca sayılmayan golün neredeyse kopyasını atarak eşitliği sağladı… Genel olarak Beşiktaş’ın hücum planları nasıl buldunuz?

Genel plan şu: Ver Quaresma’ya ortalasın… Bu plan pek işlemese de Güneş ısrar ediyor. Çünkü Güneş’e göre sorun Quaresma’nın orta kalitesi değil, ortalara gitmeyen forvetler. Negredo bir ortasında Queresma’ya sersenizşte bulundu, ekranlara yansıdı. Güneş’in bu işe radikal biçimde el atması lazım. Orta işinin ortasını bulmalı! Beşiktaş beraberliği ortadan bulmadı. Oğuzhan başta olmak üzere daha fazla üçlü varyasyonlar içine girip merkezden de zorlamalı. Oyun içinde seçeneklerini artırmalı. Bu arada Quaresma topla buluştuğunda da boş olanlara koşacak adam olmalı. İleri uçta daha fazla hareketlilik şart.

3-Beşiktaş, maçı kazanabilecek mi?

Şampiyonluk yarışında kalmayı istiyorsa başka şansı yok. İlk devredeki Antalyaspor, öne geçse de beklediğimin altında bir performans gösterdi. Ancak ikinci yarı Beşiktaş daha çok risk alacağı için özellikle hücumda top kaptırdığında Antalya’nın etkinliği artacaktır. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Beşiktaş’ın mutlak surette gol bulması lazım ki işi kolaylaşsın.