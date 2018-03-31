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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kenan BAŞARAN
31.03.2018 - 19:00, Son Güncelleme:

Kenan Başaran: Beşiktaş boş geçerse homurtular yükselir

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Kenan Başaran: Beşiktaş boş geçerse homurtular yükselir

Yazarımız Kenan Başaran, Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

 BAŞAKŞEHİR’e yenilen Beşiktaş, büyük bir avantajı yitirdi. Artık öndeki takımların puan kaybına muhtaç olduğu gibi kendisi de tek bir puan bile kaybetmeden yoluna devam etmek zorunda.

Alanyaspor, Gençlerbirliği’nin yenildiği haftada puan veya puanlar alarak düşme hattından biraz daha uzaklaşmak isteyecektir. Başında ‘kısa mesafeleri’ iyi koşan ve motivasyon konusunda da marifetli olan Mesut Bakkal var.

Hücumu seven bir takım. Bu da Beşiktaş’ın en büyük avantajı. Kağıt üzerinde bol gollü geçmesi beklenen bir maç ve elbette Beşiktaş favori.

Medel ve Adriano’nun cezalı olması nedeniyle Güneş, mecburen kadroda değişiklik yaptı. Pepe’nin dönüşü avantaj. Ama sanırım siyah beyazlı taraftarları en çok heyecanlandıran dönüş Gökhan Töre olsa gerek. Lens’in bir türlü beklentileri karşılamadığı kadroda eski günlerine dönmüş bir Töre büyük bir avantaj sağlayacaktır kalan haftalarda.

Töre, hazırsa şu Güneş’in en önemli hamle oyuncusu olacaktır. Gözler bir yandan da Oğuzhan ve Negredo’nun üzerinde olacak. Taraftar, skora katkı yapmada istenilen altında kalsalar da bugüne kadar her ikisine de büyük destek verdi. Ama bugün de ‘boş’ geçerlerse homurtular yükselir.

Sonuçta Beşiktaş’ın 1 puan bile kaybetme lüksünün olmadığı bir maç.

 

 

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