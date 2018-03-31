Kenan Başaran: Beşiktaş boş geçerse homurtular yükselir
Yazarımız Kenan Başaran, Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
BAŞAKŞEHİR’e yenilen Beşiktaş, büyük bir avantajı yitirdi. Artık öndeki takımların puan kaybına muhtaç olduğu gibi kendisi de tek bir puan bile kaybetmeden yoluna devam etmek zorunda.
Alanyaspor, Gençlerbirliği’nin yenildiği haftada puan veya puanlar alarak düşme hattından biraz daha uzaklaşmak isteyecektir. Başında ‘kısa mesafeleri’ iyi koşan ve motivasyon konusunda da marifetli olan Mesut Bakkal var.
Hücumu seven bir takım. Bu da Beşiktaş’ın en büyük avantajı. Kağıt üzerinde bol gollü geçmesi beklenen bir maç ve elbette Beşiktaş favori.
Medel ve Adriano’nun cezalı olması nedeniyle Güneş, mecburen kadroda değişiklik yaptı. Pepe’nin dönüşü avantaj. Ama sanırım siyah beyazlı taraftarları en çok heyecanlandıran dönüş Gökhan Töre olsa gerek. Lens’in bir türlü beklentileri karşılamadığı kadroda eski günlerine dönmüş bir Töre büyük bir avantaj sağlayacaktır kalan haftalarda.
Töre, hazırsa şu Güneş’in en önemli hamle oyuncusu olacaktır. Gözler bir yandan da Oğuzhan ve Negredo’nun üzerinde olacak. Taraftar, skora katkı yapmada istenilen altında kalsalar da bugüne kadar her ikisine de büyük destek verdi. Ama bugün de ‘boş’ geçerlerse homurtular yükselir.
Sonuçta Beşiktaş’ın 1 puan bile kaybetme lüksünün olmadığı bir maç.
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