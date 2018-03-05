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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Kenan Başaran: Beraberlik Beşiktaş'ı mutlu etmez
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Sıradaki Haber:Sakatlanan futbolcusunu sırtında taşıdı

Futbol
05.03.2018 - 19:43, Son Güncelleme:

Kenan Başaran: Beraberlik Beşiktaş'ı mutlu etmez

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Yazarımız Kenan Başaran, Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş için bugün 1 puan da iyi midir?

Beşiktaş için Trabzonspor maçı Fenerbahçe maçını gerçek bir kazanca dönüştürme maçı demek. Bu akşam kazanırsa Başakşehir ve Galatasaray'n ayakları titremeye başlayacak. Çünkü puan kaybı beklenen iki zor maçtan 6 puan çıkarmak büyük bir gözdağı.

Beşiktaş için zor bir maç olacak. Bu sezon deplasmanda kazanmakta zorlanıyor Beşiktaş. Ayrıca Rıza Çalımbay'ın takımlarına karşı da hep sancılı maçlar oynuyor siyah beyazlılar. İki Fenerbahçe derbisinden çıktı ve elbet bunun da bir yıpranmışlığı var.

Trabzonspor'un ise en büyük motivasyonu bu sezon büyük maçlarda yenilmemiş olması. Son dakika gelmesi dışında, bugün beraberlik dahi Beşiktaş'ı mutlu etmez.

Lens ilk 11'de, Vida'nın yedek olmasını nasıl yorumlamalı?

Bu maç Lens için çok kritik. Fenerbahçe derbisinde tüm şimşekleri üzerine çekmişti. Ligdeki tek golünü ilk devre Trabzon'a atmıştı. Bunun olumlu bir katkısı olabilir bugün ona. Ama cezalı Quaresma'nın yokluğu üzerindeki baskıyı da azaltabilir.

Lens bugün oynayacağı futbol, Beşiktaşlıların Quaresma için gelecek cezanın ağırlığını ya azaltacak ya da çok daha artıracak. Vida, derbide gol atsa da henüz Güneş'in istediği kıvamda değil. Rodallega oyuna girer ve hava toplarında önlenemez tehlikeler oluşturursa Güneş, yüzünü ona dönebilir.

Trabzonspor Burak'ı arar mı?

Burak Yılmaz'ın yokluğu önemli. Her türlü Trabzonspor onu arayacaktır. Bugün Beşiktaş'ın yoğunlaşacağı iki isim var Sosa ve Abdulkadir. Çalımbay'ın kanı Rodallega'ya bir türlü ısınamadı. Dam N'Doye'un takım savunmasına katkısını da değerli buluyor ama Rodallega da Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor. Bunun psikolojik etkisini hoca ikinci devre kullanmak istiyor. Trabzon'da Yusuf Yazıcı'nın yedek soyunuyor olması belki şaşırtıcı gelebilir ama Çalımbay, formunu iyi görmediği için geçen hafta Alanya maçında kulübede başlattı.

 

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