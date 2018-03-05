Kenan Başaran: Beraberlik Beşiktaş'ı mutlu etmez
Yazarımız Kenan Başaran, Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş için bugün 1 puan da iyi midir?
Beşiktaş için Trabzonspor maçı Fenerbahçe maçını gerçek bir kazanca dönüştürme maçı demek. Bu akşam kazanırsa Başakşehir ve Galatasaray'n ayakları titremeye başlayacak. Çünkü puan kaybı beklenen iki zor maçtan 6 puan çıkarmak büyük bir gözdağı.
Beşiktaş için zor bir maç olacak. Bu sezon deplasmanda kazanmakta zorlanıyor Beşiktaş. Ayrıca Rıza Çalımbay'ın takımlarına karşı da hep sancılı maçlar oynuyor siyah beyazlılar. İki Fenerbahçe derbisinden çıktı ve elbet bunun da bir yıpranmışlığı var.
Trabzonspor'un ise en büyük motivasyonu bu sezon büyük maçlarda yenilmemiş olması. Son dakika gelmesi dışında, bugün beraberlik dahi Beşiktaş'ı mutlu etmez.
Lens ilk 11'de, Vida'nın yedek olmasını nasıl yorumlamalı?
Bu maç Lens için çok kritik. Fenerbahçe derbisinde tüm şimşekleri üzerine çekmişti. Ligdeki tek golünü ilk devre Trabzon'a atmıştı. Bunun olumlu bir katkısı olabilir bugün ona. Ama cezalı Quaresma'nın yokluğu üzerindeki baskıyı da azaltabilir.
Lens bugün oynayacağı futbol, Beşiktaşlıların Quaresma için gelecek cezanın ağırlığını ya azaltacak ya da çok daha artıracak. Vida, derbide gol atsa da henüz Güneş'in istediği kıvamda değil. Rodallega oyuna girer ve hava toplarında önlenemez tehlikeler oluşturursa Güneş, yüzünü ona dönebilir.
Trabzonspor Burak'ı arar mı?
Burak Yılmaz'ın yokluğu önemli. Her türlü Trabzonspor onu arayacaktır. Bugün Beşiktaş'ın yoğunlaşacağı iki isim var Sosa ve Abdulkadir. Çalımbay'ın kanı Rodallega'ya bir türlü ısınamadı. Dam N'Doye'un takım savunmasına katkısını da değerli buluyor ama Rodallega da Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor. Bunun psikolojik etkisini hoca ikinci devre kullanmak istiyor. Trabzon'da Yusuf Yazıcı'nın yedek soyunuyor olması belki şaşırtıcı gelebilir ama Çalımbay, formunu iyi görmediği için geçen hafta Alanya maçında kulübede başlattı.
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