Kenan Başaran: Akhisar risk alacak
Beşiktaş, Akhisar ceza sahasına doğru düzgün girmeden 2-0’ı buldu. Ceza sahası içinden golü atan Negredo’ya bile asisti rakip yaptı.
Oyun Beşiktaş yarı alaınyla orta alanda cereyan etti. İlk yarım saat Akhisar öne fazla çıkamadığı veya etkili bir pres yapmadığı için Beşiktaş bu bölgede istediği gibi top çevirdi. Öyle ki Fabri çok uzun aradan sonra yeniden bir libero gibi göründü. Topla en çok oynayan oyunculardan biri oldu.
Ama aynı Beşiktaş, topu üçüncü bölgede çok da iyi kullanamadı. Birinci gol Babel’in şahsi becerisi, Negredo’nun golü de rakibin hatası…
Okan Buruk, Kadir’i çıkarıp Henrique’ye aldı ve Akhisar biraz daha hareketlendi.
İlk 45, Beşiktaş’ın kontrolünde geçti. İkinci devre Akhisar daha çok risk alacak.
Beşiktaş’ın 2-0 önde olduğnu unutarak oynaması lazım. 2-0 öne geçtiği Bursa deplasmanından 2-2 ile ayrıldığını hatırından hiç çıkarmamalı.
Quaresma’da maç eksikliği ilk devre bariz şekilde hissedildi.
Beşiktaş, “Maçı kazandım” deyip rehavete kapılmazsa 3 puanı alır ama yine de 3. gol şart. Göztepe’ye 3-0’dan sonra bile zorlandığını gördük…
Güneş de 3. Golü düşünüyorsa Atiba’yı kenara alıp Oğuzhan veya Tolgay’ı düşünür.
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