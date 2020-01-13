Haber Giriş: 13.01.2020 - 08:59,
Kempo Savunma Sporları Federasyonu'nda Mustafa Kozan dönemi
Türkiye Cumhuriyeti Kempo Savunma Sporları Federasyonu Ulusal ve Uluslararası Organizasyon Komitesi Başkanlığı'na yıllarca emniyette vatanına milletine hizmet eden AS başkan sayın Mustafa Kozan getirildi.
Mustafa Kozan, Türkiye Cumhuriyeti Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanlığı Yönetim Kurulu kararı asil üye ve As Başkan Olarak Ulusal ve uluslararası organizasyon komite Başkanlığına getirildi.
Federasyon Başkanı Halis Avşar, yeni görevinde hayırlı olmasını dileyerek Mustafa Kozan’ı tebrik etti ve mazbatasını takdim etti.
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