Kempo Savunma Sporları Federasyonu'nda Mustafa Kozan dönemi

Mustafa Kozan, Türkiye Cumhuriyeti Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanlığı Yönetim Kurulu kararı asil üye ve As Başkan Olarak Ulusal ve uluslararası organizasyon komite Başkanlığına getirildi.

Federasyon Başkanı Halis Avşar, yeni görevinde hayırlı olmasını dileyerek Mustafa Kozan’ı tebrik etti ve mazbatasını takdim etti.