Kemerspor Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadeleleri bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Günün önemli karşılaşmalarından birinde Kemerspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta, kazanan ekip adını 5. tura yazdıracak. Peki, Kemerspor Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Kemerspor ile Süper Lig ekibi Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Kemerspor Kasımpaşa ZTK maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Kemerspor ile Kasımpaşa bugün karşı karşıya gelecek. Kemer İlçe Stadı'nda saat 13.45'te oynanacak olan maç, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
ZTK'DE GÜNÜN MAÇLARI
13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)
13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)
13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)
13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)
13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)
14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)
14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)
18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)
20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)
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