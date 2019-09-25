Kemerspor 2003 Sarıyer Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Kemerspor 2003 Sarıyer maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün iki takım karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Kemerspor 2003 Sarıyer Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Kemerspor 2003 maçlarını 4000 kişi kapasiteli Dr. Fehmi Öncel Stadyumu'nda oynuyor. TFF 3. Lig'de oynayan Kemerspor, 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligin 14. sırasında yer alıyor.
Kemerspor 2003 Sarıyer maçı bugün saat 14:30'da oynanacak. Kemer İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.
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