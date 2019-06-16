Kemer’de özel bir gün
Kemer Country Golf Kulübü’nde önceki gün başlayan, iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini ağırlayan Mesa Golf Cup, bu akşam düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.
MESA Golf Cup Turnuvası’nda, önceki gün başlayıp, dün devam eden heyecan, bugün ödül töreniyle noktalanacak. 250 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenler, bu akşam ödüllerini alacak. 18 delikli golf sahasıyla uluslararası standartlara sahip Kemer Country
Golf Kulübü’ndeki mücadele, gayrimenkul sektörünün köklü markası MESA’nın sponsorluğunda yapılıyor. Turnuva, Belgrad Ormanı’nın tepelerinde, orman, gölet ve gölet boyunca ustaca şekillendirilmiş tepelerden geçen sahada gerçekleştiriliyor. Turnuvada Mesa’nın 50 yıllık kalite
ve deneyiminin yansıması olan Mesa Bodrum Demirbükü ve Mesa Orman projelerinin detayları paylaşılıyor. Organizasyonda davetliler ikramlar, gala yemeği ve DJ performansı ile de keyifli zaman geçiriyor. Davetlilere golf eğitimlerinin de verildiği organizasyonda çocuklara yönelik bir turnuva da düzenlendi.
Eren Sarıtaş, Cengiz Işıkara ve Mehmet Hacıkamiloğlu ile aynı grupta mücadele eden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, dün organizasyon boyunca izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
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