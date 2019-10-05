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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emre OKTAY
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kemer Country'de golf şöleni

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Kemer Country'de golf şöleni

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası, dün başladı. Demirören Holding Kurucusu Erdoğan Demirören anısına Kemer Golf and Country Club’da düzenlenen turnuvada ilk gün 55 yetişkin ve 25 junior’ın katılımıyla başladı.

Kemer Golf and Country Club Kadınlar Kaptanı didem aras, “Erdoğan Bey’in adına olan bir turnuvada oynamak ve buraya çok emek vermiş olması hepimizi mutlu ediyor. Burası çok güzel bir kulüp” dedi. Kulüp üyesi Can Gürdenli ise “Turnuva  şu anda çok kalabalık gözüküyor. Bazen topa vuracak yer bulamıyoruz, bu anlamda da turnuvada yer almak önemli bir şey” dedi. Milli Takım oyuncusu Berke Özyiğit junior’lara yer verilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’de golfe yeterince önem gösterilmiyor. Bu turnuva golfe destek veriyor” 11 yaşındaki kulüp üyesi demir Bayram da heyecanlı olduğunu belirterek, “Çok önemli ve anma için çok güzel bir turnuva” dedi. Cemiyet, iş ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı turnuva yarın 17.00’deki ödül töreniyle son bulacak.

TURNUVAYA 55 YETİŞKiN KATILDI

Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nda dün 55 yetişkin sahaya çıktı. Turnuva bugün de yapılacak mücadelelerle devam edecek ve yarınki ödül töreniyle sona erecek

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