Kemba Walker, Curry'i geride bıraktı!
Charlotte Hornets’ın deplasmanda Phoenix Suns’ı 115-110 mağlup ettiği mücadelede Kemba Walker 18 sayı 5 asist ve 2 ribaundluk performans ortaya koydu.
Kemba Walker için bu mücadelenin ayrı bi önemi vardı Kemba Walker, Phoenix Suns karşısında bulduğu 2 üçlükle Hornets kariyerindeki 3’lük sayısını 930 yaparak Hornets kariyerinde 929 3’lüğü bulunan Stephen Curry’inin babası Dell Curry’i geride bırakarak Hornets tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu oldu. (NBAgünlükleri)
Hornets tarihinin en çok 3’lük isabeti bulan oyuncuların listesi ise şu şekilde oluşuyor:
1.Kemba Walker:930
2.Dell Curry:929
3.Glen Rice:508
4.Marvin Willams:450
5.David Wesley:390
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