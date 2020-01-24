Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kemal Özdeş yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koşu ve 5'e 2 dar alan çalışması yaptı.
Antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle