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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.09.2019 - 17:56, Son Güncelleme:

Kemal Özdeş: "Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda..."

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Kemal Özdeş: "Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda..."

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Antalyaspor mücadelesinde attıkları ikinci golden sonra oyun sistemlerinin tamamen oturduğunu söyleyerek, önemli bir geri dönüşe imza attıklarını aktardı.

Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özdeş, Antalyspor karşısında talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Maçın önemli hikayesi var. İlk dakikalarda Ricardo darbe sonucu oyundan çıktı. Uzun aradan sonra kadroya aldığımız Pavelka’yı kendi mevkii dışında oynattık. Popov, sakatlandı ve bu durumda ne rakip ne de biz etkili olabildik. Her şey bizim açımızdan tersti" şeklinde konuştu.

"Önemli bir geri dönüşe imza attık”

Deneyimli çalıştırıcı, ikinci golü bulduktan sonra oyun sistemlerinin tamamen oturduğunu belirterek, “Devre arasında bütün oyuncularımın ben bu pozisyonda oynarım demesi beni mutlu etti. Her biri konuştuğumuz oyun planını tamamında uyguladılar. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 2. golden sonra enerjimiz tamamen oturdu. Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda oynadığımız oyunlar galibiyeti işaret ediyordu. Kazanmak önemliydi” değerlendirmesini yaptı.

Özdeş, müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma, Veysel ve Popov’un maç sonunda kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Kemal Özdeş: Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda...

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