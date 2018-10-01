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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.10.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Kemal Özdeş kimdir? Kemal Özdeş hangi takımlarda çalıştı?

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Kemal Özdeş kimdir? Kemal Özdeş hangi takımlarda çalıştı?

Kemal Özdeş, teknik direktörlük kariyeri boyunca birçok kulübün yönetimini gerçekleştirmiştir. Türkiye U19 Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevini üstlenmesinin ardından lig takımlarının yönetimini alan Kemal Özdeş, önemli takımlarda hocalık yapmıştır. Peki, Kemal Özdeş kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Kemal Özdeş, 10 Mayıs 1970 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Manisa'da eğitimini tamamlamasının ardından Ege Bölgesi'nin ekiplerinde amatör düzeyde futbol oynamıştır. Son olarak 1993-1994 yılları arasında Manisa Mensucatspor'da oynadı ve sözleşme bitimi aktif futbolu bıraktı.

Futbol vedasından sonra antrenörlük yapmaya karar verdi ve ilk antrenörlük deneyimini 1995 yılında Bergamaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenerek edindi. Ardından birçok takımda yardımcı antreönrlük görevini üstlendı. Ardından Tevfik Lav, Ersun Yanal gibi teknik direktörler için yardımcı antrenörlük yapmaya başladı. 2004'te ligin bitimine 6 hafta kala Konyaspor'u çalıştırdı.

Türkiye U-19: 2010 tarihinde Türkiye U-19 millî takım teknik direktörü olmuştur. Türkiye U-19 millî takımının teknik direktörlüğünü ve aynı zamanda Türkiye U-21 millî takımında teknik direktör Raşit Çetiner'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştır.

Türkiye U-19 millî takımıyla Temmuz 2011 tarihinde Romanya'da düzenlenen 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katıldı fakat takımıyla grup asamasında elenerek derece elde edemedi.

Manisaspor: 2011-12 sezonunun hazırlık döneminde teknik direktör Hikmet Karaman'la yollarını ayıran Manisaspor'da teknik direktörlük için düşünülen adayların başında gelmiştir. TFF'den izin çıkmasıyla bu teklifi kabul eden Kemal Özdeş Manisaspor'la 4 sezonluk sözleşme imzalayarak Manisaspor teknik direktörü olmuştur. 24 Ocak 2012 tarihinde görevinden istifa etmiştir. 2013-2014 sezonunda tekrar Manisaspor'un başına geçen Özdeş, takımıyla PTT 1. Lig'i 7. sırada tamamlamıştır.

Gençlerbirliği: 2013-14 sezonunun sona ermesinin ardından, istifa eden Mehmet Özdilek'in yerine teknik direktör arayışına giren Gençlerbirliği kulübü, Özdeş ile anlaşma kararı almıştır. Özdeş, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştır. Oyuncu transferleri konusunda İlhan Cavcav'la yaşadığı anlaşmazlıklar dolayısıyla 10 Temmuz 2014'te sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

Balıkesirspor: 4 Aralık 2014 tarihinde İsmail Ertekin'den boşalan Balıkesirspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirilmiştir. 26 Nisan 2015 tarihinde istifa etmiştir.

Karşıyaka: 1 Ekim 2015 tarihinde başlayan sözleşmesi Karşıyaka tarafında 14 Aralık 2015 feshedilmiştir.

Elazığspor: 4 Ocak 2016 tarihinde İbrahim Üzülmez'den boşalan Elazığspor teknik direktörlüğüne sezon sonuna kadar getirilmiştir.

Kasımpaşa: 16 Eylül 2016 tarihinde Rıza Çalımbay'dan boşalan Kasımpaşa teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

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