Kemal Özdeş: İstediğimiz gibi olmadı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da, teknik direktör Kemal Özdeş sonuçtan memnun kalmadı.
Topa sahip olma düşüncesiyle sahaya çıktıklarını ifade eden Özdeş, "Beşiktaş ofansif bir kadro tercihi yaptı. Biz de ofansif oyuncularla oynayıp topa sahip olursak onlara problem yaşatabilirdik ancak istediğimizi uygulayamadık. İlk topta kalemizde gol gördük. Oyunu biraz dengeleyip golü bulduktan sonra yine skoru koruyamadık. Savunmanın önünde Tolgay ve Oğuzhan'ı çok rahat oynatdık. İkinci yarıda oyunu düzeltmemiz gerekiyordu, ilk 15 dakika bundan başarılı gibiydik. 60. dakikadan sonra, gole kadar topa daha fazla sahip olduk ve 60. dakikadan itibaren rakibimizi sindirdik." ifadelerini kullandı.