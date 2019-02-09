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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.02.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Kemal Özdeş: "Göztepe’nin yeri üst sıralardır"

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Kemal Özdeş: "Göztepe’nin yeri üst sıralardır"

Spor Toto Süper Lig’de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kaybedip ateş hattına yaklaşan Göztepe, yarın çıkışta olan Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Bornova Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak.

Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı golcü Jarome’un yanı sıra sakatlıkları süren sol bek Traore ve forvet Ghilas forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 220, numaralı 162, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak satışa sunuldu.

Aytemiz Alanyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarını belirten teknik direktör Kemal Özdeş, kötü gidişata son vereceklerini dile getirdi.

Alanyaspor’un iyi bir takım olduğunu ifade eden Özdeş, "Taraftarımızın desteği ile kazanacağımıza inanıyorum. Bu maçla birlikte çıkışa geçeceğiz, Göztepe’nin yeri üst sıralardır" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor, Göztepe’yi 1-0 yenmişti.

Muhtemel 11 şu şekilde... "Beto - Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Halil, Serdar, Deniz"

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