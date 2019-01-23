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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.01.2019 - 20:56 , Son Güncelleme:

Kemal Özdeş: "Galatasaray maçı çok önemli"

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Kemal Özdeş: "Galatasaray maçı çok önemli"

 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe’nin sahasında Antalyaspor’u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. 

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, turu ilk yarıda oynadıkları doğru oyunla kazandıklarını söyledi. Özdeş, “Taraflarımızın coşkusuyla ilk maçta yaptığımız hataları yapmadan doğru bir oyunla ilk yarıda 2-0’ı bulduk ve turu da ilk yarıda aldık. 3. golden sonra oyun tempomuz biraz düştü. İstediğimizi elde ettik. Artık tek amacımız bir sonraki turu da geçip yarı finale kalmak. Kupada sonuna kadar sonuna gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçına da değinen deneyimli teknik adam, “Yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacağız. İç saha avantajımızı kullanarak o maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Mayıs ayında üst sıralarda olmak için Galatasaray maçı çok önemli” dedi. 

Antalyaspor cephesi 

Bireysel hatalardan dolayı turu kaybettiklerini söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise “Yediğimiz üç golde de bireysel hata yaptık. Önemli olan pozisyon hatası yapmamaktı. Kupa artık bizim için geride kaldı. Bundan sonra ligde var olacağız. Göztepe’yi kutluyorum” diye konuştu. 

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