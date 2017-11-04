Kemal Özdeş: "Bizim hayalimiz ve amacımız var"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, 10 kişi kalana kadar hem hücumda hem de savunmada çok doğru oynadıklarını belirtti.

Skoru yakaladıktan sonra da önemli fırsatlar yakaladıklarını ifade eden Özdeş, şunları kaydetti:

"Maçın kader anı var, o da Trezeguet'in oyundan atılışı. Antalya'daki pozisyona çok benziyor. Hakemin iyi niyeti sezmesi gerekiyor. İşin haksızlık boyutu devreye girdi. Biz insanları eğlendirmek için iş yapmıyoruz. Bizim hayalimiz ve amacımız var. Benim takımım bu takımların hepsinden iyi. Bu sertlikte, bu sıklıkta bir maça daha iyi bir hakem gelmeli. Hakeme ihtiyaç yoktu, sokaktan biri gelse de bu kadar yönetirdi. Bir tarafta futbol oynamayan Bursaspor, bir tarafta ise futbolun gereklerini yapan Kasımpaşa vardı. İç sahada Kayserispor ve Bursaspor maçlarında iyi oynarken 4 puan kaybettik, buna üzülüyorum."

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, son dakikalarda yedikleri 2 golle 2 puan kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, oyuncularının ikinci yarıya daha farklı bir ruh haliyle çıktığını dile getirdi.

Zayıf bir ilk yarı geçirdiklerini ve rakiplerinin kendilerini domine ettiğini vurgulayan Le Guen, "İlk yarıda bizi hızlı ataklarla cezalandırdılar. İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yaptık. Maç sonunda bu geri dönüşü tamamlamamız çok önemliydi çünkü çok fazla pozisyon bulduk." diye konuştu.

Kasımpaşa eksik kaldıktan sonra 3-4-3 gibi bir sistemle oynadıklarını aktaran Le Guen, "Maçın metnine bu şekilde adapte olabilecektik. Kubilay ve Delarge'yi oyuna alarak rakibimizin üzerinde daha fazla baskı kurmak istedik. Oyuncularımın ikinci yarıya daha farklı bir ruh haliyle çıkması bize sonucu getirdi." değerlendirmesinde bulundu.