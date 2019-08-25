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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.08.2019 - 01:45, Son Güncelleme:

Kemal Özdeş: Bizim için üzücü bir gece oldu

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Kemal Özdeş: Bizim için üzücü bir gece oldu

 Süper Lig’in 2. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor’a 4-1’lik skorla mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, ”Bizim için üzücü bir gece oldu. Oyunun ilk bölümünde daha doğru topa sahip olan, daha doğru oynayan takımdık” dedi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, rakibini aldıklarını galibiyetten dolayı kutladıklarını söyledi. Özdeş, ”Bizim için üzücü bir gece oldu. Oyunun ilk bölümünde daha doğru topa sahip olan, daha doğru oynayan takımdık. Daha sonra ilk yarının ikinci bölümünde çıkarken kaybettiğimiz toplar, önde tutamadığımız toplar kalemize atak olarak dönmeye başladı. Çünkü ön oyuncuları hızlı, becerikli oyuncular. Belki çıkarken doğru yerleşemediğimiz savunma pozisyonunda geriye düştük ama geçtiğimiz haftada olduğu gibi bireysel beceriyle hemen beraberliği yakaladık. Daha sonra ilk yarının son bölümünde atakları fazlalaştı Alanyaspor’un. Devre arası tekrar ilk yarının ilk bölümüne dönmek gerektiğini paylaştım oyuncularımla. Belki ikinci devreye daha iyi başlayan taraftık ama bu kez Alanya’nın etkin olmadığı dakikada bulduğu bir gol ve oyuncu değiştirmeyi düşündüğümüz bir andan 2-3 dakika sonra yediğimiz ikinci gol 3-1’e getirdi skoru. O dakikadan sonra ‘Oyunu tekrar döndürür müyüz?’ diye değişikliler yaptık” dedi. 

“Kazanarak coşku düzeyimizi yukarı çıkarmak istiyoruz” 

Alanyaspor’un ikinci yarı daha istekli oynadığını aktaran Özdeş şunları söyledi: 

”Koita’nın ayağında yaşadığı problemle oyun dışına çıkmasıyla Alanya takımı bilhassa ikinci yarı gollerin getirdiği coşkuyla daha istekli daha coşkuluydu. Bu gün üretken olmamak, önde top tutamamak buna neden oldu diye düşünüyorum. Çünkü ön oyuncularım bugün ligin ikinci haftası ilk kez birlikte oynuyorlar. Ligin ilk haftalarında bu dalgalanmaları yaşamak çok doğal. Şimdi hemen başımızı kaldırıp önümüzdeki hafta kazanarak coşku düzeyimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek güçte takımım var.” 

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