Keçiörengücü - Samsunspor: 1-1
2. Lig Beyaz Grup'ta 29. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ankara Aktepe Stadı'nda saat 15.00'te başlayan karşılaşmada Samsunspor 10. dakikada Kubilay'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Ev sahibi Keçiörengücü 57. dakikada Burak Aydın ile beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 1-1'lik skorla iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla ligin bitimine 5 haftaya kala lider Keçiörengücü puanını 64'e, ikinci sıradaki Samsunspor ise 62'ye yükseltti.
LK 11'LER
Keçiörengücü: Metin Uçar, Sertaç Çam, Hakan Çevik, Erdi Dikmen, Süleyma Olgun, Burak Aydın, Devrim Taşkaya, Abdülkadir Korkut, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Taha Balcı
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Oğuz Gürbulak, Ramazan Çevik, Cenk Kaplan, İlyas Kubilay Yavuz, Aldükadir Özgen, Nuri Terliksiz, Canberk Dilaver, Okan Dernek, Erhan Kartal, Erhan Şentürk
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