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GeriFutbol "Keçiörengücü-Hatayspor" maçı Öğretmenoğlu'nun!
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Futbol
AA
11.12.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

"Keçiörengücü-Hatayspor" maçı Öğretmenoğlu'nun!

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"Keçiörengücü-Hatayspor" maçı Öğretmenoğlu'nun!

TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu

15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan
19.00 Altınordu-Bursaspor: Caner Ak 

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