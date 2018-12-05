Keçiörengücü 0-0 Galatasaray / CANLI...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Batuhan Süer, Osman Keçelioğlu, Erdi Dikmen, Ziya Şakar, Burak Aydın, Yücel Yıldırım, Alperen Pak, Abdurrahman Kuyucu, Hakkı Yıldız, Uğurcan Bekçi
Galatasaray: İsmail, Maicon, Ahmet, Rodrigues, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Celil, Muğdat
Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turda dahil oldu. Keçiörengücü ise üçüncü turda Manisa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü turda da Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u eleyerek 5. tur biletini aldı. Galatasaray geçen sezon kupanın yarı finalinde Akhisarspor'a elenmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18, 19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.
Keçiörengücü Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor. Başkent Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.00'te başladı. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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