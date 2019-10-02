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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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02.10.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

KBSL'nin yeni sponsoru Herbalife Nutrition oldu! 3 sezonluk sözleşme...

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KBSL'nin yeni sponsoru Herbalife Nutrition oldu! 3 sezonluk sözleşme...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Herbalife Nutrition Türkiye arasında Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu konusunda 3 sezonluk sözleşme imzalandı.

Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlenen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan takımların mücadelesinden gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin her yerinde kadın takımların sayısının artırılması için özel mücadele veriyoruz. Başarılı ve güçlü kadınlarımızın şimdi güçlü bir sponsoru oluyor. Güçlü kadın, güçlü toplum demek. Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ve ekibine sponsorluk tercihlerini kadın liglerinden yana kullandıkları için teşekkür ediyorum. Ligimizin iletişimine çok değerli katkıları olacağına sonuna kadar inanıyoruz. Herbalife Nutrition Türkiye ile iyi bir iş birliği sergileyeceğimize inanıyoruz. Yeni sezon öncesi tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında 9 Ekim Çarşamba günü Kayseri'de yapılacak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hakkında da görüşlerini aktaran Türkoğlu, "Türkiye'nin en önemli kupası. İki değerli ekibimizin kupa için mücadele edecek olması bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kayseri'deki basketbolseverlerin salonu dolduracağına inanıyorum. İki takıma da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ediz Haksal ise dünyanın birçok ülkesinde kulüplerin ve sporcuların sponsorluklarını üstlendiklerini aktararak, "Yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin heyecanına eşlik etmenin ve isim sponsorluğunu üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

1980 yılında kurulduklarını ve 90'dan fazla ülkede distribütörleri aracılığıyla tüketicilerine ulaştıklarını vurgulayan Haksal, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimize, aktif yaşamı ve sporu daha fazla benimsetmeye çalışıyoruz. Kadınlar başta olmak üzere insanlara girişimcilik fırsatı sunuyoruz. İş birliğimiz kapsamında mücadele eden kadın sporcularımızın başarı hikayelerinde, onların yanında olmak istiyoruz. Kadın basketbolcular vizyonlarıyla gelecek nesillere ilham veriyor. Kadın demek azim, mücadele ve başarı demek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ismimizi verirken, kadınların mücadele, azim ve başarısından ilham alıyoruz. Bu iş birliği için başta Hidayet Türkoğlu olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonuna teşekkür ediyoruz. Çok güzel projeler geliştireceğimize ve kadın basketboluna anlamlı katkılar yapacağımıza canıgönülden inanıyoruz. Hem şirket çalışanları hem de distribütörlerimizle yeni sezonda salonları doldurmayı hedefliyoruz."

Sponsorluk anlaşmasıyla Kadınlar Süper Ligi, 3 sezon boyunca "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanacak.

KBSLnin yeni sponsoru Herbalife Nutrition oldu 3 sezonluk sözleşme...

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