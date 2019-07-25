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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.07.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

KBSL'de fikstür çekildi, ilk hafta derbi!

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KBSL'de fikstür çekildi, ilk hafta derbi!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

Crowne Plaza Florya'da gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, yaptığı açıklamada, yeni sezonda ligde mücadele edecek takımlara başarılar dileyerek, "Çok heyecanlı bir sezon geçirdik. 2019-2020 sezonu da en az geçen sezon kadar heyecanlı olacak. Lige yeni katılan kulüplere 'hoş geldin' diyoruz. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıkların minimum ve coşkunun çok olduğu bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

- Sezon 12 Ekim'de başlayacak

Ligde 2019-2020 sezonu maçları 12 Ekim'de başlayacak ve ilk yarı 5 Ocak 2020'de sona erecek.

İkinci yarı müsabakalarının 11 Ocak 2020'de başlayacağı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon ise 12 Nisan 2020'de tamamlanacak.

- Statü

Toplam 14 takımın yer alacağı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak.

Normal sezonun 26 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek, son 2 sırayı alacak ekipler ise küme düşecek.

Play-off serisinde çeyrek finallerde 2, yarı finallerde 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final serisinde ise 3 galibiyete ulaşan ekip, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak.

- İlk hafta programı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak ligin ilk haftasının maç programı şöyle:

BOTAŞ-OGM Ormanspor
Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor
Canik Belediyespor- Adana Basketbol
Fenerbahçe-Beşiktaş
İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare
Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor
Galatasaray-Çankaya Üniversitesi

- Derbiler

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda oynanacak derbilerin programı şöyle:

1. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
7. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
8. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
14. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
20. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
21. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe 

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