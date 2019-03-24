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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
24.03.2019 - 17:54, Son Güncelleme:

KBSL'de derbinin galibi Fenerbahçe!

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KBSL'de derbinin galibi Fenerbahçe!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırladığı derbiyi 68-57 kazanmayı başardı.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör

FENERBAHÇE: Verameyenka 4, Birsel 14, Plum 12, Tuğçe 18, Vaughn 12, Ayşe, Esra, Özge 3, Tilbe, Hartley 5

BEŞİKTAŞ: Bahar Çağlar 4, Esra Atacan 9, Epoupa 10, Akhator 16, Mitchell 15, Melek 3

İLK ÇEYREK: 18-13
DEVRE: 40-34
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 59-52

Sarı lacivertliler, Metro Enerji Salonu’nda büyük taraftar desteğini de arkasına aldığı mücadeleyi baştan sona üstün götürdü.

Oldukça tempolu geçen ilk iki çeyrek sonucunda Fenerbahçe, rakibini 40-34’le gerisinde bıraktı. Tuğçe Canıtez, Plum ve Vaughn’la etkili olan Fenerbahçe’ye, Beşiktaş ise Akhator ve Mitchell’le karşılık verdi.

Üçüncü periyotta siyah beyazlılar etkili olsa da, skor açısından çok çekişmeli geçen son çeyrekte Fenerbahçe maçı bırakmadı.

Beşiktaş Koçu Aziz Akkaya’nın 6 oyunculuk bir rotasyon kurduğu derbide, Fenerbahçe Koçu Valerie Garnier 10 isimden faydalandı.

68-57’lik skorla sarı lacivertli ekip bu sezonki 18. galibiyetini alırken, Beşiktaş 10. defa mağlup oldu.

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KBSLde derbinin galibi Fenerbahçe

 

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