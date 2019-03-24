KBSL'de derbinin galibi Fenerbahçe!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı ağırladığı derbiyi 68-57 kazanmayı başardı.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör
FENERBAHÇE: Verameyenka 4, Birsel 14, Plum 12, Tuğçe 18, Vaughn 12, Ayşe, Esra, Özge 3, Tilbe, Hartley 5
BEŞİKTAŞ: Bahar Çağlar 4, Esra Atacan 9, Epoupa 10, Akhator 16, Mitchell 15, Melek 3
İLK ÇEYREK: 18-13
DEVRE: 40-34
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 59-52
Sarı lacivertliler, Metro Enerji Salonu’nda büyük taraftar desteğini de arkasına aldığı mücadeleyi baştan sona üstün götürdü.
Oldukça tempolu geçen ilk iki çeyrek sonucunda Fenerbahçe, rakibini 40-34’le gerisinde bıraktı. Tuğçe Canıtez, Plum ve Vaughn’la etkili olan Fenerbahçe’ye, Beşiktaş ise Akhator ve Mitchell’le karşılık verdi.
Üçüncü periyotta siyah beyazlılar etkili olsa da, skor açısından çok çekişmeli geçen son çeyrekte Fenerbahçe maçı bırakmadı.
Beşiktaş Koçu Aziz Akkaya’nın 6 oyunculuk bir rotasyon kurduğu derbide, Fenerbahçe Koçu Valerie Garnier 10 isimden faydalandı.
68-57’lik skorla sarı lacivertli ekip bu sezonki 18. galibiyetini alırken, Beşiktaş 10. defa mağlup oldu.
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