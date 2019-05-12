KBSL play-off finalinde üçüncü raunt yarın!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, yarın Çukurova Basketbol'u ağırlayacak.
Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol arasında Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçı, saat 17.45'te başlayacak.
Ligde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisinin Mersin'de oynanan ilk iki maçında taraflar birer galibiyet aldı. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride 1-1'lik eşitlik var.
Final serisinin dördüncü maçı da 15 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Bu iki maçta taraflar birer galibiyet alırsa, seride şampiyonun belirleneceği beşinci maç Mersin'de yapılacak.
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