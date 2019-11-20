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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.11.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Kazımcan Karataş'a Galatasaray'dan teklif

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Kazımcan Karataş'a Galatasaray'dan teklif

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Özden Töraydın, bu haftaki Akhisarspor karşılaşmasıyla çıkışa geçeceklerine inandığını bildirdi.

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, ligde lider Hatayspor'un 6 puan gerisinde yer aldıklarını, bunu kapatabilecek güçte olduklarını belirtti.

Son 3 haftayı puansız geçtiklerini hatırlatan Töraydın, "Lig geçen sezona oranla denk güçlerin yarıştığı daha zor bir maraton haline geldi. 3 puan aslanın ağzında. Sonuna kadar istikrarını koruyan başarıya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Töraydın, takımda bireysel sıkıntıların bulunduğunu ancak bunları çözmenin zor olmadığını aktararak, "Beklenen çıkışı bu hafta yakalayacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.

Yapımı süren Alsancak Stadı'nın tahsisi için her platformda çalıştıklarına değinen Töraydın, şunları kaydetti:

"Biz ne kadar başarılı ve yukarıda olursak stadın tahsisini alma konusunda da bir adım öne geçeriz. Bu yıl Süper Lig'e çıkıp rakiplerimizi Altay Alsancak Stadı'nda ağırlamak istiyoruz. Bu sezon ligin ikinci yarısını da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak için de gereken başvuruyu yaptık."

Galatasarayda Lemina sevinci
Galatasaray'da Lemina sevinci

- Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif var

Töraydın, genç oyuncuları Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan teklif geldiğini, yönetim kurulunun konuyu önümüzdeki hafta değerlendireceğini belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Altyapı geleneğimiz sürüyor. Ancak altyapı çalışmaları için tesis konusunda sıkıntımız var. Günlük başarılardan çok kalıcı bir altyapı sistemi için çalışıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile önemli bir proje üzerindeyiz. Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağladığımız taktirde Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır."

Kazımcan Karataşa Galatasaraydan teklif

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