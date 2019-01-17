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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.01.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Kazazede bisikletçinin gözü 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda

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Kazazede bisikletçinin gözü 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda

Profesyonel bisikletçi Barış Asa, geçtiğimiz Temmuz ayında Bursa'da yaşadığı kaza sonucu her iki bacağını birden kaybetti. Antrenmanda patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde durduğu sırada bir otomobilin çarpması sonucu dizden aşağısı kopan bisikletçinin hayatı tamamen değişti.

Pozitif kişiliği sayesinde umutsuzluğa kapılmayıp hayata sıkı sıkı sarılan Asa, iyileşme sürecinde hedefini 2020 Paralimpik Olimpiyatları olarak belirledi. Mental ve fiziksel anlamda kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeni sezona hazırlanan Barış Asa, 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nın yanı sıra maraton ve triatlon yarışlarında da performans göstereceğini söyledi.

Yaşadığı trajediye rağmen pes etmeyi asla aklından geçirmediğini ifade eden Barış Asa'ya hayatının en güzel sürprizini TREK Türkiye yaptı. Yarışta kullandığı bisikletin üreticisi olan marka, bu zorlu süreçte Asa'nın yanında olduğunu göstermek için bisiklet armağan etti.

Hediyeden dolayı teşekkür eden Asa, kendisininkine benzer hikayelere sahip insanlara örnek olmak istediğini de ifade ederek, "Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Benim gibi güçlü duran insanları, dezavantajları avantaja çevirmeye davet ediyorum. Birlikte başarabiliriz" diye konuştu.

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