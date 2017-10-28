Kazanmayı hatırladı! Fenerbahçe...

SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Bülent Bozkurt- Esat Danzili
SETLER: 25- 22, 25-21, 22-25, 25-18
SÜRE: 106 Dk. (29, 28, 26, 23 )
FENERBAHÇE: Queque 10, Gladyer 10, Selçuk 3, Sket 20, Resul 5, Metin 15, Ahmet (L), Burak (L), Ferhat 1, Oğulcan -.
JEOPARK KULA BELEDİYESİ: Raphael 21, Fatih 5, Weber 5, Ali 12, Muhammet 3, Radke 6, Mehmet (L), Kemal 7, Halil 3, Batı -, Burak 1.
Ligin ilk üç karşılaşmasını galibiyetle tamamladıktan sonra son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe 7. Maçında Kula Belediyesi galibiyetiyle yüzleri gülerken büyük moral buldular. Maçın en skorer oyuncusu 21 sayı ile Kula Belediyesi’nden Raphael oldu. Onu Fenerbahçe’den 20 sayı ile Sket takip etti. Fenerbahçe maçı bloktan 12, servisten 6, ataktan 64 ve rakip takım hatasından da aldığı 33 sayı ile kazandı.