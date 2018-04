"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Er, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor ile zor ve önemli bir karşılaşma oynayacaklarını, bunun da farkında olduklarını kaydetti.



Bursasporlu taraftarların da ciddi anlamda bu maça taleplerinin olduğunu vurgulayan Er, "İnşallah pazartesi akşamı çok güzel bir futbol gecesi olur ve Atiker Konyaspor maçı lehimize neticelenir. Kazanmak için kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncu arkadaşlarımız durumun farkında. Çok iyi çalışıyorlar. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah gerekli arzuyu, coşkuyu sahaya yansıttığımız, sinerjiyi yakaladığımız zaman inanıyorum ki sahadan istediğini alarak ayrılan biz olacağız." diye konuştu.



Er, rakipleri Atiker Konyaspor'un sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Onların durumuna odaklanmadan kendi işimize bakıyoruz. Onlar çıkıştalar. Son 5 haftayı gol yemeden ve kaybetmeden geçirdiler. Her takıma saygı duyuyoruz. Geçen hafta Karabük öyleydi, bu hafta Konya da öyle. Kendi yapacaklarımıza daha çok odaklanıp, rakibin artılarını, eksilerini değerlendirip, istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız."



Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Bostock'un çalışmalara başladığına da değinen Er, "Bir aylık ara verdi. Çok ciddi bir süre. Badu da geçen haftadan beri antrenmanlara çıkıyor. İyi durumda. Onu da gözlemleyeceğiz." ifadesini kullandı.

"ONDAN BEKLENTİMİZ ÇOK FAZLA"

Mustafa Er, golcü oyuncu Moussa Sow'un da iyi durumda olduğunu ve her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirerek, "Fiziksel anlamda ne kadar yukarı çekebilirsek o kadar faydalanacağız. Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. 2 haftadır gol atması onun da moral motivasyonunu yükseltti. Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. Ondan beklentimiz çok fazla. Bütün oyuncularımızdan beklentimiz çok fazla. Özel bir oyuncu. İnşallah üzerine koyarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Bir gazetecinin "Bursaspor'un alt sıralardan kurtulması için kaç puan alması gerekiyor?" sorusuna Er, "Bu hafta kazanırsak büyük ölçüde bu işi bitireceğiz diye düşünüyorum. 39 puanımız olacak. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu hafta kazanırsak büyük ihtimalle o barajın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.



Genç teknik adam, Atiker Konyaspor maçında ilk kez teknik direktör olarak taraftarların karşısına çıkacağının hatırlatılması ve neler hissettiğinin sorulması üzerine, "Benim için özel bir karşılaşma olacak. 3 tane deplasman oynadık, ilk defa taraftarın önüne çıkacağız. Taraftardan istediğimiz sadece takımı desteklemeleri, takıma yoğunlaşmaları. Onlar desteklediği an bizim takımımız çok farklı bir profile bürünebiliyor. Onlarla beraber sahada sinerji yakalarsak çok daha farklı bir takım izletiriz. Onlardan takıma destek vermelerini istiyorum." diye görüş belirtti.