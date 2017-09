Kazanmak için çıkacağız! Ama...

Karşılaşmanın oynanacağı Braga Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına oyunculardan Paulinho ile katılan Ferreira, "Çok zor bir maç olacak, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene liglerinde neredeyse şampiyon olacaklardı. Adebayor ve Clichy gibi dünya çapında oyuncuları var. Yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak ve Avrupa Ligi'nde ilerlemek." dedi.



Portekizli teknik adam, galibiyet şansları hakkında, "Braga realist bir takım, bizim değerlerimiz var, her zaman kazanmak için oynuyoruz. Son saniyeye kadar mücadele edeceğiz. Her maç değerli, her maçı kazanmak için çabalıyoruz. Bu karşılaşma gruptan çıkmamız adına çok önemli, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." yorumunda bulundu.



Ferreira, "Türk takımlarıyla son yıllarda çok sık karşılaştınız. Bu sizin için bir avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu sadece bir şans, bunu avantaj ya da dezavantaj olarak görmüyorum. Tekrar altını çiziyorum, geçen sene Medipol Başakşehir neredeyse liginde şampiyon olacaktı. Çok deneyimli oyuncuları var. Finansal açından da çok güçlüler. Bizim bir oyuncumuzu almak isteseler alırlar ama biz onların bir oyuncusunu alamayız. Sevilla'ya karşı çok iyi oynadılar, son dakikada topları direkten döndü. Zorlukları biliyoruz ama kazanmak için sahaya çıkacağız."

PAULİNHO:"GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

Takımın forvet oyncularından Paulinho da güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını ancak kazanmak istediklerini aktardı.

Medipol Başakşehir'in bariz zayıf bir yönünün olmadığının altını çizen Portekizli oyuncu, "Avrupa Ligi, Portekiz Ligi gibi değil ama biz de kendi güçlü taraflarımızı ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Medipol Başakşehir'in çok deneyimli oyuncuları var, bu deneyim onlar için avantaj gibi görülebilir ama öyle düşünmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.