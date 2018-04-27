"Kazanıp, sezonu kapatmayı hedefliyoruz"
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, "Son haftaya bırakmadan bu sezonu bitirip, önümüzdeki senenin hazırlıklarına başlamak istiyoruz." dedi.
Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde alt sıralardaki takımların puanlarının birbirine yakın olduğunu söyledi.
Son hafta sıkıntı yaşamamak adına Samsunspor maçında galibiyet almak istediklerini belirten İbrahim Özkul, "Biz işimizi şansa bırakamayız. Taraftarımız önünde galibiyet için sahaya çıkacağız. Kazanıp, sezonu kapatmayı hedefliyoruz. Son haftaya bırakmadan bu sezonu bitirip, önümüzdeki senenin hazırlıklarına başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Özkul, Samsunspor maçının oldukça zorlu geçeceğine işaret ederek, "Rakip takım ligde kalmak için mücadele edecektir, varını yoğunu ortaya koyacaktır. Biz de her zamanki gibi mücadele edeceğiz. İki taraf için de zor olacak, iyi konsantre olup, iyi bir oyun sergileyenin kazanacağını düşünüyorum." diye konuştu.
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