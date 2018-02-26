Kazandığı maçın ardından hayatını kaybetti
Boksör Scoot Westgarth, Dec Spelman'ı yendiği maçın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak 31. yaşındaki boksör hayatını kaybetti.
İngiliz boksör Scoot Westgarthe, cumartesi akşamı Doncaster'da Dec Spelman'la karşılaştı. 31 yaşındaki boksör ringden sayıyla galip ayrıldı. Maç sonrası talihsiz boksör röportaj bile verdi. Buna karşın fenalaşan Westgarth hastaneye kaldırıldı.
Hastanede müşahede altına alınan Scott Westgarath, hayatını kaybetti. Ölüm haberini sporcunun menajeri Stefy Bull sosyal medya hesabından doğruladı.
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